Главу Службы госбезопасности Абхазии уволили за излишнюю откровенность

В Абхазии, где идет подготовка ко второму туру президентских выборов, снят с поста председатель Службы государственной безопасности Дмитрий Кучуберия. Соответствующий указ подписал исполняющий обязанности главы республики Валерий Бганба. Как рассказал сам Кучуберия, Бганба пригласил его на встречу, на которой также присутствовал и кандидат в президенты Адгур Ардзинба. В первом туре кампании он уступил Бадре Гунба. Обсуждали охрану границ Абхазии без поддержки России.

"Возник вопрос можем ли своими силами обеспечить безопасность рубежей нашей Родина. Да, конечно, теоретически это возможно. Я так сказал. Но это очень затратно и на сегодняшний день нужен комплекс технических, финансовых возможностей, которыми мы, к сожалению, на сегодняшний день не обладаем", - сказал Кучуберия.

После такого ответа его и отправили в отставку. И это несмотря на имеющийся между политическими партиями республики договор не менять руководство силового блока до выборов нового президента. Такая практика существует во всех странах, где заинтересованы в сохранении внутренней стабильности в период перехода власти.

Но разговор об охране границ зашел после инцидента с племянником и.о. президента. Кучуберия уличил его в распространении в интернете видео, с призывом к расправе над гражданами Абхазии - этническими армянами, которые по мнению родственника Бганбы, неправильно голосовали в первом туре выборов.