США оказались лидером по числу долгожителей: нашелся даже 360-летний американец

Молодым везде дорога, старикам везде почёт! Где, в каком краю больше всего долгожителей? В Японии, на Кавказе? Нет! В Америке. Илон Маск, возглавивший департамент эффективности госуправления США, покопался в бумагах и волосы на спине зашевелились.

"Проверка социального обеспечения показала, что у нас есть люди, которым сейчас 150 лет. Вы знаете тех, кому сейчас 150? Я не знаю. Они должны быть в книге рекордов Гиннеса!" - заявил Маск.

В базе, содержащей список получателей социальных пособий, – миллионы людей. Одних только 90-летних американцев 6 миллионов 54 тысячи. Почёт старикам - и деньги! Что удивило Илона Маска: 121 тысяча человек, возраст которых перевалил за 160, почти три тысячи человек перешагнули 200-летний рубеж, и нашелся рекордсмен по продолжительности пребывания в нашем мире: одному получателю пособий перевалило за 360!

Получатель пособия родился примерно за сто лет до основания Соединённых Штатов как государства. Он застал Английскую революцию, которая смела Карла II, наполеоновские войны, был свидетелем изобретения фотографии, воздухоплавания, автомобиля, кинематографа…

Перед Илоном Маском все трепещут: это с его подачи Дональд Трамп приговорил к казни американское агентство по международному развитию USAid. Это как гранату в курятник бросить. Все федеральные агентства и даже спецслужбы бьются в истерике.

Пресса рыдает: самый богатый в мире человек объявил войну федеральному правительству и в считанные дни сократил его размеры и полномочия. Он грозит создать проблемы на выборах любому, кто выступит против него. Но голоса тех, кому перевалило за 160, он явно потерял

В действительности всё не так как на самом деле.