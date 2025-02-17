Умер создатель шоколадной пасты Nutella

Итальянский химик Франческо Ривелла, создавший пасту Nutella, умер еще 14 февраля, однако новость об этом распространилась только сейчас. Ему было 97 лет. Ривеллу похоронят в его родном городе Пьемонт на северо-западе Италии, где он работал с производителем шоколада и других кондитерских изделий Ferrero более 40 лет.

Ривелла являлся правой рукой Микеле Ферреро: он анализировал сырье, а также продукцию конкурентов из половины Европы в лаборатории, специально созданной в Милане, сообщает РИА Новости.

Благодаря стараниям Ривеллы и была в итоге создана та самая легендарная шоколадно-ореховая паста Nutella, которую обожает весь мир. Кстати, в 2025 году ей исполнится 60 лет.

К слову, Ривелла участвовал в создании и других продуктов всемирно известного кондитерского бренда. В годы его работы у Ferrero появились конфеты Mon Cherì (1956), мятные пастилки Tic Tac (1969), Kinder Cioccolato (1968), шоколадные яйца Kinder Sorpresa (1974) и конфеты Ferrero Rocher (1982), отмечает РБК.