Росгвардия объяснила задержание генерала Рябых

Генерал-майор Росгвардии Константин Рябых задержан в рамках мероприятий по противодействию коррупции. Об этом в понедельник, 17 февраля, рассказали в пресс-службе ведомства.

По поручению директора Росгвардии Виктора Золотова продолжается работа по выявлению и искоренению коррупционных преступлений. В рамках такой работы задержан бывший руководитель одного из департаментов ведомства генерал-майор Рябых.

При этом не раскрываются сведения о том, что конкретно вменяется генералу, сообщает ТАСС. Источники утверждали, что он попался на взятке в 15 миллионов рублей.

Ранее президент России Владимир Путин подчеркивал, что в нашей стране необходимо продолжить борьбу с коррупцией, особенно в сферах гособоронзаказа и реализации национальных проектов.

При этом в России к коррупционерам применяют сравнительно лояльные методы наказания. В Китае за такие преступления расплачиваются собственной жизнью. Например, чиновника Лю Ханьдуна, который присвоил 34 миллиона долларов за счет злоупотребления служебным положением, приговорили к смертной казни.