За прошедшие сутки в зоне проведения СВО украинская армия потеряла более 1200 военнослужащих. Наши штурмовые отряды активно продвигаются вглубь обороны противника практически на всех участках фронта.

Надежную поддержку с воздуха наземным подразделениям на Южно-Донецком направлении обеспечили операторы боевых БПЛА "Бумеранг". Этот российский беспилотник - настоящая головная боль украинских боевиков. У "Бумеранга" нет модуля связи со спутником, поэтому антидроновым ружьем его не сбить. Даже потеря видеосигнала не останавливает его полёт.

Точно в цель бьют артиллеристы. Расчеты буксируемых гаубиц "Гиацинт" в ходе контрбатарейной борьбы успешно уничтожают огневые позиции ВСУ, удаленные от линии соприкосновения, поражают опорные пункты и скопление бронетехники противника на передовой.

Активно наступают на врага наши военные в Курской области. Экипаж вертолета Ми-28НМ ракетным ударом уничтожил скопление бронетехники и живой силы ВСУ в приграничном районе. Работали по заданным целям в составе смешанной тактической группы.

После успешного выполнения поставленной задачи пилоты благополучно вернулись на аэродром вылета. На боевом посту и расчеты артиллерийских установок "Мста-С". От получения координат до первого выстрела проходит всего несколько минут. 152-миллимитровое орудие делает восемь выстрелов в минуту - на дальность в несколько десятков километров.