Уничтожил пулеметный расчет противника: названы новые герои СВО

Новые примеры мужества российских военнослужащих в зоне проведения СВО. Лейтенант Владимир Макаров, командуя взводом, атаковал позиции украинских боевиков с помощью fpv-дронов. В ходе штурма вражеского опорного пункта Владимир уничтожил беспилотником пулемётный расчёт противника. Наши штурмовики ворвались в укрепрайон, зачистили форпост и создали условия для дальнейшего наступления.

Прапорщик Александр Суворкин вместе с сослуживцами во время штурма опорного пункта противника попал под миномётный удар. Станция, которая обеспечивает связь наших военнослужащих с командованием, была повреждена и вышла из строя. Рискуя жизнью, Александр оперативно устранил дефекты и заново настроил её. Наши военные уничтожили вражеский миномётный расчёт и захватили опорный пункт.