Кейт Миддлтон не позволила детям участвовать в кровавом ритуале

Говорят, Кейт Миддлтон выступила против многолетней традиции, связанной с королевской охотой. У венценосной британской семьи есть особый ритуал: мазать лица детей кровью их первой охотничьей добычи. Однако будущая королева Кэтрин пошла против правил и запретила сыновьям Джорджу и Луи и дочери Шарлотте участвовать в охоте. Об этом рассказал Том Куинн в своей новой книге "Да, мэм. Тайная жизнь королевских слуг".

А вот принцы Уильям и Гарри в свое время прошли этот ритуал. Гарри впоследствии признавался, что ему такая традиция не пришлась по душе, он был в ужасе, но отметил, что таким образом проявлялось "уважение к убитому". Интересно, что Уильям любит охоту и часто принимает в ней участие с отцом. Однако Кейт Миддлтон, как отмечает "Вокруг ТВ" со ссылкой на книгу, удалось перетянуть супруга на свою сторону.

"Он также осознает, что сейчас все больше людей высказываются резко против так называемых кровавых видов спорта (королевская семья предпочитает термин "полевые виды спорта")", - отметил Куинн.