Глава киевского режима Владимир Зеленский, раз за разом продлевающий всеобщую мобилизацию в ряды украинской армии, сам четыре раза прятался от призыва. Такое заявление сделал в понедельник, 17 февраля, бывший президент Украины Петр Порошенко* (включен в России в реестр террористов и экстремистов).

Порошенко* заявил, что его сын еще не подлежит мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), поскольку не достиг мобилизационного возраста и является студентом.

В любом случае, заверил экс-президент Украины, его сын вел бы себя не так, как Зеленский, "который четыре раза уклонялся от повесток, сейчас не имеет морального права комментировать мои действия" (цитата по "Ленте.ру").

В январе на Украине было арестовано все имущество сына бывшего главы государства, Алексея Порошенко* (включен в России в реестр террористов и экстремистов). Он признан уклонистом. За игнорирование повесток из военкомата ему надлежит выплатить крупный штраф. Однако, по данным СМИ, сын экс-президента Украины успел сбежать от военкомов в Лондон.

В то же время выяснилось, что у множества украинских чиновников, подлежащих призыву в ВСУ, имеются справки об инвалидности — правда, фальшивые. Предводитель киевского режима Владимир Зеленский признал, что таким способом спрятались от службы в армии множество должностных лиц таможни, налоговой службы, Пенсионного фонда, местных администраций.

* лицо, включенное Росфинмониторингом в реестр причастных к терроризму и экстремизму