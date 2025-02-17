Сергей Лавров и Юрий Ушаков приземлились в аэропорту Эр-Рияда. Переговоры должны стартовать завтра, 18 февраля, в 12:00 (по московскому времени).

По словам помощника президента Юрия Ушакова, цель встречи — определить, как начинать переговоры по урегулированию украинского кризиса, а также рассмотреть возможность личной встречи Путина и Трампа и начать процесс нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. Однако пока неизвестно, кто будет переговорщиками от американской стороны, сообщает РИА Новости.

Кроме того, Ушаков сообщил, что встреча пройдет без участия представителей Украины.

К слову, Владимир Зеленский сообщил, что Украина и не намерена участвовать в переговорах США и России, "даже если меня попросят". Об этом лидер киевского режима заявил газете Politico.