В Москве обсудили подготовку выставки "Августейший хозяин Москвы"

В Новоспасском монастыре вспоминают августейшего мученика - московского генерал-губернатора Великого князя Сергея Александровича. 120 лет назад он был убит террористами-революционерами у Никольских ворот Кремля и захоронен в Чудовом монастыре. В 90-е годы его останки торжественно перенесли сюда, в монастырь.

Еще одно место памяти - монумент Великокняжеской чете, который установили в сквере у метро Третьяковская прошлой осенью. Архитектор Георгий Франгулян изобразил Сергея Александровича и Елизавету Федоровну в День их бракосочетания в 1884 году. На стелах - объекты, которые возвели в столице под руководством Великого князя: здание ГУМа, Московская консерватория, Музей изящных искусств (ныне музей имени Пушкина), окружная железная дорога.

"И водоснабжение Москвы, и электроснабжение, и электрические трамваи, и очистка реки Москвы, и реставрация древнейших святынь - Крутицкого подворья, Покровского собора, Успенского собора Московского Кремля — огромные труды были положены во времена генерал-губернаторства Сергея Александровича на то, чтобы Москва так благоукрасилась", - говорит Анна Громова - председатель наблюдательного совета фонда "Елизаветинско-Сергиевское просветительское общество".

Цветы к памятнику возложили московские студенты - Великий князь покровительствовал молодёжи, при нём были построены общежития Московского университета. А Елизавета Федоровна во всём поддерживала супруга и была его соратницей в делах благотворительности. В годы правления Сергея Александровича был открыт и Музей городского хозяйства. Теперь это Музей Москвы. Сейчас фонд "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" готовит здесь выставку "Августейший хозяин Москвы".

"Есть повод: у нас годовщина. И важно рассказать сегодня москвичам и гостям столицы о роли Сергея Александровича в развитии Москвы. Рассказать об этих достижениях, о Сергее Александровиче не только как о члене императорской фамилии, но и как о человеке и градоначальнике - это задача нашей выставки", - говорит Анна Трапкова - генеральный директор "Музея Москвы".

Сегодня эксперты обсудили детали и главные темы выставки. В подготовке участвуют историки и представители многих российских музеев, которые предоставят уникальные экспонаты.

"Традиционный материал, который предлагает музей архитектуры - проекты сооружений, которые возводились в этой время и мы покажем один из самых ярких эпизодов сооружение памятнику Александру II. У нас есть уникальные фотографии, связанные со строительством верхних торговых рядов", - сообщила Наталья Шашкова - директор Государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А.В. Щусева.

Помимо архитектурных проектов и фотографий, здесь можно будет увидеть редкие архивные документы, карты и планы Москвы, картины с видами столицы того времени. Выставку "Августейший хозяин Москвы" планируют открыть в середине мая.