Число пострадавших после крушения самолёта в Торонто увеличилось до 15

Число пострадавших в результате крушения самолёта в Торонто увеличилось до 15. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщил телеканал CTV.

Два человека находятся в критическом состоянии. Также пострадал один ребёнок, он доставлен в больницу. Ещё двенадцать человек получили незначительные травмы и были доставлены наземным транспортом для оказания медицинской помощи.

По данным телеканала, аэропорт Пирсон, где потерпел крушение борт Delta Airlines, в настоящее время приостановил все вылеты и приём самолётов.