Сийярто: "визжащей" Европе нечего делать на переговорах по Украине

"Визжащей" Европе нет места на переговорах по Украине, поскольку она выступает за продолжение конфликта. Об этом во вторник, 18 февраля, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто у себя в соцсетях.

"Провоенные европейцы визжат, что они не могут сесть за этот стол [переговоров]... а зачем им туда садиться? Переговоры идут о мире, с провоенными там не делятся!", — написал венгерский министр.

Он также подчеркнул, что Венгрия, в отличие от других стран ЕС, три года выступала за мирное урегулирование и ждала начала переговоров.