Беременным женщинам могут разрешить уходить в декрет на любом сроке

В Госдуму внесут законопроект, разрешающий женщинам уходить в декрет на любом сроке беременности. Об этом во вторник, 18 февраля, сообщило РИА Новости со ссылкой на текст законопроекта.

Авторы инициативы отмечают, что раннее предоставление декрета позволит своевременно вести диагностику и принимать меры сохранения беременности, а также прогнозировать потенциальные осложнения.

Проект будет внесён на рассмотрение Госдумы депутатами от фракции "Справедливая Россия — За правду" по предложению патриарха Кирилла.