В Канаде потерпел крушение пассажирский лайнер

В Канаде при заходе на посадку потерпел крушение лайнер авиакомпании "Дельта" - ранения получили 18 человек. Трое, в том числе ребёнок, в критическом состоянии, все они доставлены в больницы.

Небольшой самолёт "Бомбардьер" направлялся в Торонто из американского Миннеаполиса. После приземления воздушное судно перевернулось. На борту находились 76 пассажиров и четверо членов экипажа.

Аварийные службы оперативно эвакуировали всех пострадавших и пролили водой уцелевший корпус, чтобы избежать пожара. Из-за нештатной ситуации аэропорт на несколько часов приостановил работу.

Предварительной причиной инцидента называют метель - порывы ветра на земле достигали 18 метров в секунду, а на высоте были еще сильнее.