Россиянкам могут разрешить уходить в декрет на любом сроке беременности

В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается разрешить россиянкам уходить в декрет на любом сроке беременности. С инициативой выступили депутаты фракции "Справедливая Россия - За правду".

Законопроект создан после того, как патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил распространить декретный отпуск на первый триместр беременности.

"Наша фракция предлагает расширить и законодательно оформить эту инициативу. Мы разработали поправки, позволяющие будущим мамам уходить в декрет фактически на любом сроке, с выплатой пособий по беременности и родам", — пояснил Сергей Миронов, лидер "Справедливой России - За правду".

На сегодняшний день женщинам рекомендуется вставать на учет по беременности до 12 недель, но депутаты считают, что более ранняя постановка на учет и раннее предоставление декрета позволит тщательнее следить за здоровьем будущей мамы и ребенка.

Согласно законопроекту, как только женщина станет на учет в женской консультации и получит листок нетрудоспособности, она сможет писать заявление на декретный отпуск. Сроки окончания декрета оставят без изменения – 70 дней после родов (86 дней – в случае осложненных родов, 110 дней – при многоплодной беременности).

Депутаты подчеркнули, что ранний декрет будет исключительно инициативой будущей мамы. Если женщина чувствует, что для здоровья ее и ребенка так будет лучше, она сможет взять отпуск, пишет РИА Новости.