Глава РФПИ Дмитриев встретился с представителями Трампа в Эр-Рияде

Члены команды Трампа — люди, которые отлично решают проблемы, считает глава Российского фонда прямых инвестиций. Как сообщил Кирилл Дмитриев американскому телеканалу CNN, он уже встретился с несколькими членами команды президента США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Дмитриев прибыл в Саудовскую Аравию для двусторонних переговоров с Соединенными Штатами. Встречи должны начаться позже во вторник. Однако глава РФПИ уже успел переговорить с несколькими членами команды Трампа. По его словам, американские переговорщики еще не давали прямых обещаний своим российским коллегам. Однако прослеживается общий настрой на поиски лучшего решения для России и США, а также для всего мирового сообщества.

Глава РФПИ отрицает, что Россия в первую очередь стремится смягчить санкции, с которыми столкнулась страна. Он утверждает, что экономики США и России могли бы выиграть от совместной работы. По данным телеканала, Кремль поручил Дмитриеву сосредоточиться на восстановлении экономических связей между США и Россией.