В России призвали ввести семейное налогообложение. Что это значит

В России предложили разработать схему семейного налогообложения, в которой учтут наличие детей. С инициативой выступил Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП).

С 2025 года вступили в силу законодательные изменения, которые подразумевают, что для доходов выше 2,4 млн рублей вводится повышенная ставка НДФЛ — и по мере увеличения дохода, ставка увеличивается до 22%. В РСПП предложили внести дополнение и расчитывать доход гражданина с учетом его семейного статуса. Так, если работают оба супруга, но у них есть двое детей (до 18 лет), то доход родителей суммируется и делится на четверых, и налог следует начислять исходя из получившегося значения.

"Такой подход к налогообложению необходимо внедрить в России, так как страна нуждается в кратном увеличении числа многодетных семей", — заявил замдиректора направления "Социальные проекты" Агентства стратегических инициатив Григорий Сайфуллин.

Кроме того, в РСПП предложили ежегодно индексировать пороги дохода, на который действует повышенная ставка НДФЛ. Таким образом налоговая нагрузка россиян не будет расти из-за увеличения доходов в связи с инфляцией, пишут "Ведомости".