Оттепель вернется в столицу в конце недели

Синоптики прогнозируют возвращение оттепели в столичный регион. Как сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, температура в Москве будет постепенно повышаться в течение недели.

По данным метеоролога, в первой половине недели прогнозируется небольшой снег. Во второй половине недели погоду будет диктовать антициклон, осадков не ожидается. Есть тенденция на повышение температуры, в воскресенье - понедельник, скорее всего, будет оттепель, приводит слова Макаровой РИА Новости.

Синоптик пояснила, что погода с температурой воздуха от минус одного градуса уже считается оттепельной. По прогнозам метеорологов, днем 23 февраля температура в Москве поднимется от минус пяти до нуля градусов.