Во вторник в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде - стартовали переговоры делегаций России и США. Событие без преувеличения исторической важности. Впервые за несколько лет официальные представители Москвы и Вашингтона собрались за одним столом. Главная цель - попытаться наладить диалог между странами, который был полностью прерван по инициативе предыдущей американской администрации. Также участники сегодняшней встречи планируют обсудить и возможность урегулирования украинского кризиса.

За столом - министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента Путина Юрий Ушаков. Со стороны Америки: госсекретарь Марко Рубио, советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц и посланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Для переговоров Москвы и Вашингтона власти Саудовской Аравии даже подготовили одну из своих официальных резиденций. К разговору, которого не было три года, приковано все внимание. От комментария прилета российской делегации не удержался даже правая рука Трампа - Илон Маск. В своих соцсетях подписал снимок: "Вот как выглядит компетентное руководство". Ещё один участник делегации с нашей стороны - Кирилл Дмитриев - руководитель Фонда прямых инвестиций. Журналистов волнует одно: о чём же будет разговаривать Москва с Вашингтоном.

"Я думаю, что очень важно "навести мосты". Отношения США с Россией очень важны для всего мира. Очень важно, чтобы США и Россия сотрудничали вместе, чтобы решить проблемы", - сказал Кирилл Дмитриев.

Детали о российско-американских переговорах держат в строгом секрете. Впрочем, позиция Трампа по Украине вырисовывает все ярче. Газета The Telegraph публикует эксклюзивный материал с броским заголовком: "Раскрыт секретный план американского руководства". Вашингтон намерен контролировать не только критически важные минералы Украины. В соглашение входит всё: от инфраструктуры до нефти и газа. Штаты заберут 50% доходов от добычи ресурсов и 50% с продажи новых лицензий третьим странам.

Если этот проект примут, то требования Трампа составят большую долю ВВП Украины, чем репарации, наложенные на Германию по Версальскому договору. В то же время он, похоже, готов полностью снять ответственность с России. Трамп заявил, что США потратили на войну на Украине $300 млрд, добавив, что было бы "глупо" отдавать больше. И если Киев отвергнет условия, то Украина будет преподнесена Путину на блюдечке.

Европа вне себя от гнева. Financial Times пишет прямым текстом: ЕС теперь считает Штаты своим реальным противником. Старый свет остался на обочине американских интересов - сетуют в беседе с журналистами топ-дипломаты Брюсселя. Вчерашний "парижский мини-саммит" по Украине, который должен был, по задумке, стать конкурентом российско-американских переговоров, закончился ничем. Никаких конкретных решений принято не было. Генсек НАТО, подводя итоги, ограничился лишь общими фразами.

"Готовы и хотят. Таков мой вывод. Европа готова и желает активизироваться. Лидировать в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Готовы и желают инвестировать гораздо больше в нашу безопасность. Детали нужно будет решить, но обязательства ясны", - сказал Марк Рютте.

Состав допущенных до Макрона европейцев многие посчитали странным. Не пригласили, например, тех, кто выступает в традиционном авангарде русофобии: речь о Чехии, Румынии и Словении. В Праге возмущены: ведь ни одна другая страна ЕС не приняла такое количество украинских беженцев, как Чехия.

Вторят коллегам и в Любляне. Президент Словении Наташа Пирц Мусар заявила: пригласив на саммит не все страны Европы, организаторы лишь показали миру, что даже в рамках Старого света нет никакого единения и равенства. Разве может такая Европа быть достойным конкурентом и партнёром для США?

Европейские страны сами виноваты в том, что их отстранили от переговоров Москвы и Вашингтона. Это позиция главы концерна Rheinmetall Армина Паппергера. Виной тому - недостаточная инвестируемость Брюсселя в собственную оборону.

Эксперты уверены: от итогов парижского саммита зависела позиция Зеленского по продолжению конфликта. Отсутствие конкретных решений - боятся европейцы - может побудить Киев и согласиться с предложениями США. В своих соцсетях главарь киевского режима взял обет молчания. Свои традиционные ежевечерние обращения не записывал аж с прошлого четверга. Такого длинного перерыва не было никогда с момента начала специальной военной операции.