В зоне СВО российские войска берут в окружение группировку неонацистов к востоку от города Константинополь. В так называемом "котле" могут быть заблокированы сотни боевиков. Поступают сообщения, что ВСУ бросают позиции в районе села Улаклы. Кроме того, российские военные продвигаются к западу от Великой Новосёлки и ликвидируют подразделения противника в курском приграничье.

В составе смешанной тактической группы экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28 наносит удар по позициям украинских боевиков в приграничном районе Курской области. Уничтожены личный состав и бронетехника националистов.

С земли по опорным пунктам ВСУ бьют расчеты самоходных арторудий "Мста - С" - поддерживают действия штурмовых подразделений, которые вытесняют врага с нашей земли.

Сегодня Минобороны опубликовало кадры боевой работы подразделений группировки "Центр" в селе Ясеновое. Оно было освобождено двумя днями ранее. Действовали совместно танкисты и штурмовики. Огневые точки и опорные пункты противника заранее были разведаны с беспилотников. Один из танковых экипажей на полном ходу ворвался в населенный пункт и подбил вражеский танк. Боевики пытались отвечать из засады, но были уничтожены осколочно-фугасными снарядами. Вскоре над главным зданием села был поднят российский флаг. А подразделения группировки продолжили продвижение на запад.

Беспилотники сегодня без преувеличения - глаза артиллерии и пехоты. А также грозная ударная сила. На Южно-Донецком направлении операторы БПЛА группировки "Восток" успешно применяют дроны "Бумеранг". В них отсутствует модуль связи со спутником, поэтому сбить такую "птичку" очень сложно, говорят операторы. Какой заряд использовать в каждом конкретном случае, они определяют сами. Например, для охоты на бронетехнику используют кумулятивные.

А это уже наша артиллерия бьет врага, получив координаты целей от операторов БПЛА. Расчеты буксируемых гаубиц "Гиацинт - Б" Южной группировки войск уничтожили огневые точки и бронетехнику противника. Работать пришлось в сложных условиях.

Военные говорят: чем крепче тыл - тем крепче фронт. Сегодня продовольственная и вещевая служба российской армии отмечает 325 лет со дня основания. В 1700 году Петр I учредил специальную должность генерал-провианта, ответственного за заготовку и распределение хлебных запасов.

В зоне СВО подразделения службы тоже на передовой. Подвозят питание на боевые позиции, пекут хлеб и даже пиццу. Обеспечивают подразделения обмундированием и экипировкой. По случаю праздника отличившихся военнослужащих наградили грамотами и ценными подарками.