Президенту Аргентины грозит импичмент из-за криптовалюты

Грандиозный скандал, грозящий масштабными политическими последствиями, разгорается в Аргентине. Группа активистов подала в суд жалобу на мошенничество со стороны Хавьера Милея. Президента обвиняют в афере с запуском криптовалюты. Проект, который аргентинский лидер продвигал как способ привлечь финансирование в малый бизнес, обернулся разорением частных инвесторов. Оппозиция уже заявила о том, что будет добиваться импичмента главы государства.

Возле резиденции президента Аргентины дежурят телевизионные камеры. Протестующие с плакатами обвиняют Хавьера Милея в мошенничестве. Против него подали больше сотни судебных исков, в том числе в Минюст США.

Скандал разгорелся 14 февраля, когда Милей выложил пост на своей странице в соцети X в поддержку нового проекта криптовалюты, но через несколько часов удалил публикацию, сообщив, что не был знаком с деталями. Однако стоимость разрекламированного президентом токена успела взлететь, а затем обрушиться. Очень многие вложили средства в проект и потеряли деньги, а небольшая группа держателей криптовалюты заработала на этом скачке миллионы.

Пост президента о криптовалюте появился буквально через несколько минут после ее запуска. Либо Хавьер Милей был настолько наивен, что его обманули, либо он действительно был замешан в мошеннической схеме. Сам он свою вину категорически отрицает и утверждает, что не получал денег за публикацию. Накануне в интервью на национальном телеканале Милей заявил, что не несёт ответственность за решение людей инвестировать в те или иные проекты.

Такие ответы не убедили оппозиционных политиков Аргентины - они настаивают на импичменте президента. Сам Хавьер Милей велел антикоррупционному ведомству провести расследование, в том числе проверить собственную публикацию. Президент Аргентины признал, что встречался с руководителями проекта перед запуском криптовалюты. Теперь, по его словам, он сделал главный вывод: попасть к нему на приём будет не так легко.