Россия готова поддерживать диалог со странами Европы, в том числе с Германией. Однако диалог предполагает уважение к собеседнику, готовность слушать и слышать, заявил помощник президента России Николай Патрушев.

В интервью aif.ru Патрушев прокомментировал скорые парламентские выборы в Германии. Ожидается, что "Альтернатива для Германии" обойдет по числу голосов своих конкурентов. Помощник президента ответил на вопрос, готова ли Москва возобновить диалог с Берлином в случае победы этой партии.

Патрушев напомнил, что западные страны в последние годы сами закрылись от общения с Россией. Или же перешли на язык требований, ультиматумов, оскорблений и призывов к геноциду русского населения. Помощник президента России отметил, что возобновить диалог можно – если та же "Альтернатива" хотя бы начнет работу по возвращению немецкого суверенитета и восстановлению власти Берлина в своем государстве.