Мощный атмосферный фронт обрушился на юг России

Серьезное ухудшение погоды на юге России. Активный атмосферный фронт обрушил на ряд регионов целый комплекс неблагоприятных метеоявлений.

Из-за мощного снегопада, который сопровождается метелями, в Ставрополье пришлось перекрыть стокилометровый участок федеральной трассы "Кавказ". На дороге заносы и гололедица. На подъезде к Невинномысску образовались огромные пробки, организован объездной маршрут.

Обильные осадки в виде мокрого снега и на Кубани. В сложной ситуации оказались водители, не сменившие резину на зимнюю. Что для автолюбителей головная боль, повод для радости у поклонников горных лыж.

Огромные сугробы сейчас и на Дальнем Востоке. На Сахалине спасателям пришлось превентивно организовать принудительный сход лавины, которая грозила обрушиться на дорогу. В результате подрыва со склона сошло более тысячи кубометров снега.