Собянин: Обрабатывающие предприятия Москвы в 2024 году увеличили выпуск продукции на 17,8%

Объём производства предприятий обрабатывающей промышленности Москвы в прошлом году вырос почти на 18 процентов. А за последние пять лет увеличился более чем вдвое

Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, город делает ставку на развитие инновационных производств - каждая третья организация относится к высокотехнологичным. Среди лидеров роста - производители компьютеров, оптики и электроники.

Накануне стало известно, что в столице создается кластер вертикального транспорта и лифтостроения. Достичь целей поможет включение площадки КМЗ в состав ОЭЗ "Технополис Москва".