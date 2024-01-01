Зрители ТВЦ собирают средства на лечение Данилы Лукьянова

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет о 13-летнем Даниле Лукьянове из Новосибирской области. У мальчика сверхранний рецидив острого лимфобластного лейкоза с метастазами. Единственный шанс спасти жизнь ребёнка - провести срочную трансплантацию костного мозга. Но прежде - нужно вывести Данилу в ремиссию специальным иммунопрепаратом. Кроме того, для успешной пересадки требуется сопроводительная терапия. Стоит всё необходимое лечение почти 6 миллионов рублей. Для многодетной семьи это огромные деньги. Мама в отчаянии и просит помочь всех неравнодушных - ребёнок угасает на глазах.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Данилы. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Препарат нужен как можно скорее.

Глядя на бурлящую городскую жизнь, Даня вспоминает, как спешил в школу, оттуда на секцию баскетбола, рукопашного боя. Было ведь время. Сейчас всё это невозможно. Обычная прогулка - и та из области фантастики.

Летом 2024 года Данила заболел. Не дав возможности опомниться, болезнь сразу атаковала, шла на абордаж. Сначала маскировалась под бронхит с высокой несбиваемой температурой. А дальше - как в страшном сне: больница, реанимация. Так проявлялся смертельный диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Когда мама узнала, что у сына рак, признаётся, впала в оцепенение.

"Ощущение, как будто передо мной взорвалась бомба. Я была в шоке. Не могла прийти в себя и пыталась понять, отчего это всё возникло. Как долго. Может, я что-то упустила", - рассказала Екатерина Зенкова.

Данила прошёл первый курс химиотерапии. И болезнь отступила, но вскоре вернулась вновь. Мальчику диагностировали сверхранний рецидив с метастазами. Снова химиотерапия, затем иммунотерапия, но, увы, ремиссия так и не наступила.

"Выяснилось, что у меня заражённые клетки. Сбой организма произошёл. Иммунотерапию я прошел, только она толком не помогла мне. Впустую всё ушло. Химиотерапию я прошёл, конечно. Только она не дала никакого толку", - говорит Данила.

"Материнское сердце разрывается от боли, видя ребёнка в таком состоянии. У меня, как у матери, не хватает смелости сказать, насколько это страшный диагноз", - сказала Екатерина Зенкова.

Спасти жизнь Дани может только срочная пересадка костного мозга. Но без ремиссии она невозможна. Чтобы её достичь, как можно скорее нужен специальный иммунопрепарат, а после – потребуется сопроводительная терапия, чтобы трансплантация помогла. Тогда ребёнок будет жить. Но стоит такое лечение почти 6 млн рублей. Для многодетной семьи сумма баснословная.

"Требуется курс иммунотерапии, который мы не в состоянии оплатить. Если копить, то это займёт порядка 5-7 лет. Без помощи неравнодушных людей мы не сможем справиться", - говорит мама Данилы.

Даня заметно сдал. Но несмотря ни на что, оптимизм сохранил. Держится! Хотя дела со здоровьем совсем плохи. Домой мальчик готов сорваться в любой момент. Но не отпускают врачи. Нужно лечиться. А мама Дани просит о помощи наших телезрителей. И верит, что мир не без добрых людей.

Ещё раз напомним - ждать Данила не может. Смертельная болезнь быстро прогрессирует. И мальчику очень нужна ваша помощь. Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Данилы Лукьянова, программа 2220