ФСБ задержала жителя ЛНР по подозрению в госизмене

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Луганской Народной Республики. Задержанного подозревают в передаче спецслужбам Украины сведений о дислокации подразделений Вооруженных сил России.

В сообщении управления ФСБ по ЛНР уточняется, что пресечена противоправная деятельность жителя Сватовского муниципального округа. Причастный к передаче разведданных украинской спецслужбе преступник задержан, возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

Следствие установило, что сотрудник правоохранительных органов ЛНР, действуя по заданию Главного управления разведки Министерства обороны Украины, собирал не только сведения о дислокации подразделений ВС России, но и служебную информацию о личном составе МВД. Преступник также передавал украинским кураторам координаты объектов инфраструктуры республики. Противник использовал эти данные для ударов по территории ЛНР, приводит ТВЦ сообщение республиканского УФСБ.