Отец Екатерины Бельской по клике Лорд заговорил об убийстве экс-мэра Самары: "Давай тряхнем деда"

В Самаре продолжаются поиски бывшего мэра города Виктора Тархова и его жены Натальи. Следствие полагает, что с ними расправилась внучка Екатерина Бельская.

В квартире Тарховых обнаружены следы крови и частицы кровеносных сосудов супругов. Предположительно, Екатерина расправилась с родственниками из-за денег. Девушка уничтожила останки при помощи химических веществ, а потом в пластиковых бочках выбросила на свалку. Кроме того, Бельская избавилась от мебели, на которой совершила преступление.

Журналист, который лично знал Тархова Виталий Папилкин пришел в студию шоу "Пусть говорят" и рассказал, что экс-мэра могли убить из-за денег, ведь он был очень обеспеченным человеком. Предположительно, его пассивный доход на пенсии превышал 2 миллиона долларов в месяц.

Папилкин решил спросить у отца Екатерины, способна ли девушка на убийство. Зять Тархова Сергей Логинов по кличке Лорд сейчас находится в тюрьме, но с репортером побеседовать он не отказался. Логинов признался, что его дочь всегда конфликтовала с Тарховым.

"Однажды она накинула на него шарф, когда они дрались — и душила его. То есть попытка уже была. Еще я спросил: „Веришь, что Катя убила дедушку с бабушкой?“ Он мне сказал: „Да“. Лорд мне сказал: „Катя подходила ко мне давно и говорила мне: „Давай тряхнем деда“", — передал журналист слова отца Бельской.