Европейцам в течение последних 30 лет было очень удобно. Их устраивали затраты в 1% от ВВП на оборону. Однако, поскольку страны ЕС не инвестировали, не усиливались, с ними стали обращаться как с детьми, заявил в интервью Financial Times глава Rheinmetall Армин Паппергер.

По словам предпринимателя, нынешнее положение ЕС напоминает ситуацию, когда взрослые ужинают, а дети едят за отдельным столом. Так и США ведут переговоры с Россией, в то время как ни один европеец не участвует в этих обсуждениях. По словам Паппергера, в Москве считают такое положение дел логичным, учитывая жажду Брюсселя продолжать конфликт до последнего украинца.

Власти в Киеве опасаются, что их ждут точно такие же перспективы, и в конечном итоге Россия и США все решат сами. Глава Rheinmetall подчеркнул, что у европейцев и украинцев не осталось запасов оружия на складах. Следовательно, противостоять России на поле боя Украина без помощи американцев долго не сможет.