Ангел с золотыми кудрями: 3-летняя дочь Меган Маркл и принца Гарри поразила красотой

Герцог и герцогиня Сассекские скрывают лица детей от репортеров, но иногда фото наследников принца Гарри и Меган Маркл все же поделают в Сеть. Сливы устраивают сами родители.

Так, 18 февраля бывшая американская актриса представила свой обновленный бренд American Riviera Orchard. Лайфстайл проект Меган переименовала в As Ever, а на главной странице его сайта герцогиня опубликовала фото своей трехлетней дочери Лилибет.

Снимок с наследницей принца Гарри сделан в живописной обстановке — мать и дочь в белых платьях, держась за руки, босиком бегут по идеальному зеленому газону, а на заднем плане — океан. Волосы малышки Лилибет развеваются на ветру и кажутся золотисто-рыжими.

Фотография мгновенно разлетелась по фан-пабликам герцога и герцога и герцогини Сассекских. Народ в восторге от дочери Гарри и Меган. "Лилибет — ангел с золотыми кудрями"; "Самая красивая малышка"; "Лилибет просто чудо как хороша"; "Ангельски прекрасный ребенок у Гарри", — пишут пользователи Сети.