Переговоры делегаций России и США начались в Эр-Рияде

В столице Саудовской Аравии начались переговоры Москвы и Вашингтона. Россию представляют глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От американской стороны в Эр-Рияд прибыли госсекретарь Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф.

Главная задача делегаций в Эр-Рияде, как отмечал Ушаков, начать реальную нормализацию отношений между Россией и США.

"Прежде всего, контакты, которые будут во вторник, будут о восстановлении всего комплекса российско-американских отношений и о подготовке возможных переговоров по Украине", - также сообщал ранее представитель Кремля Дмитрий Песков.

В свою очередь в Госдепе заявляли, что представители американских властей на встрече с коллегами из России в Саудовской Аравии хотят узнать, могут ли стороны двигаться вперед в рамках переговорного процесса.

Отметим, что Украина не приглашена к участию в США и России в Саудовской Аравии, пишет РИА Новости.