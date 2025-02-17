Чрезвычайное происшествие на танкере Seajewel у побережья Италии. Экипаж судна под флагом Мальты сообщил об инциденте во время выгрузки нефти. По данным издания Fatto Quotidiano, в ночь на 15 февраля на судне прогремели взрывы.

В результате двух взрывов на танкере образовалась пробоина – как заявили эксперты, со следами воздействия извне. В прокуратуре Италии не исключают ни одной из версий: от поломки до столкновения и взрыва.

Специалисты отмечают, что речь может идти о детонации боеприпаса, при этом весьма аккуратной. Никто из экипажа судна не пострадал, утечки нефти нет. Возможно, это провокация с подрывом судна якобы российскими минами, о которой предупреждали на прошлой неделе в Службе внешней разведки России. Запад может попытаться таким образом закрыть России выход в Балтийское море.