В турецком аэропорту приостановили полеты из-за НЛО: не виден на радарах, но светится

На юге Турции приостановлены полеты в районе аэропорта города Газиантеп. Над воздушной гаванью был замечен неопознанный летающий объект.

Об НЛО сообщили пилоты одного из лайнеров. Они увидели, что в небе что-то светится, но этого объекта не было на радаре. После того, как диспетчеры получили сигнал от пилотов, было принято решение приостановить прием и отправку самолетов, пишет T24.

Инцидент произошел 17 февраля около 22:00 по московскому времени. Установлено, что НЛО двигался на высоте около десяти тысяч футов, это чуть выше трех тысяч метров. До сих пор нет точной информации, что за объект был замечен над аэропортом.