Сергей Собянин сообщил об открытии нового участка улицы Ивана Франко

В Москве открылся участок улицы Ивана Франко от Житомирской до Герасима Курина. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Он пояснил, как продление улицы Ивана Франко изменит движение в ЗАО.

"Продление дороги позволило перераспределить транспортные потоки между улицами Кастанаевской, Житомирской и Рублёвским шоссе, а также создать прямую связь между Рублёвским шоссе, проспектом Багратиона и Кутузовским проспектом. Протяжённость открываемого участка — 1,9 км", - говорится в сообщении.

По словам Собянина, в рамках всего проекта построено и реконструировано четыре километра дорог.

Ранее Собянин рассказал о развитии крупнейших автомагистралей города. Полным ходом идет строительство Московского скоростного диаметра. Автомобилисты получат комфортный выезд на трассу М4.