Европе предложили "перетрампить" Трампа

Попытка Европы в одиночку оказывать военную помощь Украине обанкротит Евросоюз. Это не поможет Киеву, а униженный ЕС в конечном счете вернется под каблук США, прогнозируют авторы колонки в британском издании Guardian.

Однако, по мнению аналитиков, у Европы есть и другой вариант - "перетрампить" президента США Дональда Трампа. При таком развитии событий ЕС мог бы отвергнуть любую сделку о передаче ресурсов Украины США. И при этом подать России сигнал о своей открытости к новой архитектуре безопасности - которая подразумевает суверенную Украину в роли, аналогичной роли Австрии во время холодной войны.

Авторы материала считают, что такой вариант равносилен превращению "мрачного кризиса" в возможность для Европы освободиться и возродиться. К сожалению, констатирует британское издание, пока нет сигналов, что нынешние европейские лидеры способны воспользоваться таким подходом.