"Скоро увидимся!" Зверев пересказал последний разговор погибшего на СВО племянника с семьей

В семье стилиста Сергея Зверева произошла трагедия. Его 41-летний племянник Андрей погиб на СВО.

Как рассказал Зверев, его родственника не стало 13 февраля. Мужчина должен был приехать домой в отпуск, но перед отъездом его отправили "на несколько дней на позицию". Последний раз Андрей позвонил семье 8 февраля.

"Мам, я жду такси, которое довезет меня до ребят. Потом я пойду на позицию, а 14-го меня заберут, и я сразу поеду домой. Скоро увидимся", — пересказал стилист телефонный разговор племянника с мамой.

Но с родными мужчина так и не увиделся. По словам Зверев, на позицию вместе с его племянником ушли еще трое военнослужащих, но вернуться назад смогли лишь двое. "Двоих убило сразу, в том числе и Андрея", — поделился Зверев с "МК", отметив, что подробности трагедии семье сообщили сослуживцы племянника.

Андрей рассказывал близким, что мечтает стать отцом. "Постоянно звонил домой маме. Молодой, породистый мужчина", — вспомнил звездный парикмахер.