Собянин рассказал, как продление улицы Ивана Франко изменит движение в ЗАО

Во вторник в Москве открыто движение на участке улицы Ивана Франко. Как рассказал в соцсетях мэр столицы Сергей Собянин, продление дороги позволило перераспределить транспортные потоки, а еще создать прямую связь сразу с несколькими улицам, в том числе Рублёвским шоссе и Кутузовским проспектом.

Небольшая улица, разгружающая сразу две огромные магистрали. С этого дня заработал двухкилометровый участок дороги - улица Ивана Франко. Она снижает нагрузку на напряжённый узел – пересечение Рублёвского шоссе и Кастанаевской улицы.

"В рамках этого объекта была выполнена реконструкция Рублёвского шоссе с устройством шумозащитного экрана. Был построен съезд с Рублёвского шоссе на улицу Ивана Франко. Ну и собственно сама улица Ивана Франко от улицы Житомирской до улицы Герасима Курина", - отметил Александр Чупрунов, заместитель генерального директора компании генподрядчика.

Благодаря тому, что появилась прямая транспортная связь, удалось распределить транспортные потоки с у Житомирской и Кастанаевской улиц, а также с Рублёвского шоссе. Новый участок растянулся до улицы Герасима Курина. Чтобы воплотить этот, казалось бы, небольшой проект, пришлось изрядно потрудиться. Рядом проходят железнодорожные пути, с которыми соседствует дорога. На некоторых участках работать приходилось в так называемые технологические окна.

"Здесь по Ивана Франко по новой дороге проходила железная дорога. Здесь была промзона, поэтому нам пришлось демонтировать часть железной дороги, устроить тупик и соответственно переустроить всю инфраструктуру, такие как сети связи, линии СЦБ, громкоговорящую связь", - пояснил Сергей Беседин, руководитель проекта.

Улица Ивана Франко – это завершающий этап реализации объекта, в рамках которого строили новые и реконструировали действующие четыре километра дорог.

"В рамках всего проекта реконструкции улицы Ивана Франко и Старорублёвского путепровода построили и реконструировали 4 км дорог, включая 3 путепровода и эстакаду. Проложили 30 км инженерных коммуникаций, установили шумозащитные экраны и озеленили территорию. Жители Фили-Давыдкова, Филёвского Парка и Очаково-Матвеевского смогут перемещаться по городу быстрее и комфортнее", - сообщил Собянин.

Строили эту дорогу, чтобы между Рублёвским шоссе и Кутузовским проспектом была прямая связь. Это даёт беспрепятственный проезд транспорта по основному ходу проспекта Багратиона, потому что освободились территории от бывшей промышленной зоны.