Грузовик влетел в ограждение на МКАД

Грузовик, гружённый щебнем, попал в аварию на МКАД. Один человек погиб. Всё произошло сегодня рано утром на внутренней стороне кольцевой автодороги, недалеко от станции МЦД-4 "Мещерская".

Машина влетела в ограждение, разделяющее транспортные потоки. Кабину буквально сплющило. От полученных травм водитель погиб на месте. Чтобы убрать грузовик с проезжей части, потребовалась помощь спецтехники.

А это кадры, которые сняли очевидцы накануне вечером на востоке Москвы. На Перовской улице столкнулись легковушка и служебная "Газель". Удар был такой силы, что первая машина загорелась, а вторая перевернулась набок. Поднимать автомобиль бросились очевидцы. На место ДТП оперативно приехали пожарные. Несмотря на серьёзность аварии, никто не пострадал.