Счет шел на минуты: в Морозовской больнице спасли 9-летнюю пациентку

Врачи Морозовской больницы спасли жизнь 9-летней пациентке. Исследование выявило у неё патологию, которая привела к кровоизлиянию в левом полушарии. Счёт шёл на минуты. Столичные медики провели сложнейшую операцию, чтобы остановить так называемую "часовую бомбу" в голове.

Врачей Морозовской больницы 9-летняя Аяна встречает с улыбкой. А ведь еще совсем недавно маленькая пациентка находилась между жизнью и смертью. Ведь однажды, когда все только начиналось, девочка проснулась утром и не смогла встать с кровати.

Медики доставили Аяну в Морозовскую больницу. Там пациентке сразу назначили компьютерную томографию головы, и по результатам исследования поставили диагноз - внутричерепное кровоизлияние в левом полушарии.

"На контрастном исследовании была выявлена артериовенозная мальформация в головном мозге. По сути, это клубок сосудов, там прямо паталогически слеплен", - пояснил Илья Носов, врач-нейрохирург Морозовской ДГКБ.

Врачи объясняют, что это по сути "часовая бомба" в голове, которая может разорваться в любой момент. Причем, последствия могут быть непредсказуемыми, вплоть до летального исхода. В случае Аяны требовалось немедленное вмешательство.

"Наши эндоваскулярные хирурги предприняли попытку на момент эмболизации этой мальформации, но удалось ее закрыть только частично, по той причине, что она располагалась в достаточно труднодоступном регионе. Это практически самая поверхность головного мозга, куда через самые мельчайшие сосуды подобраться даже самым тонким металлическим проводником очень трудно", - рассказал Илья Носов.

Поскольку, если артерия разорвется, могут возникнуть сложности, нейрохирурги уже в соседней операционной удалили оставшуюся часть гематомы. Уже после первых часов после вмешательства Аяна могла шевелить правой рукой, а спустя 3 месяца физиотерапии маленькая пациентка смогла покинуть стены больницы на собственных ногах и вернуться к привычному образу жизни.