Владельцам старых газовых плит грозит крупный штраф

В силу вступили новые требования к эксплуатации газового оборудования в домах. Теперь жителям, вовремя не заменившим старую газовую плиту, грозят штрафы до 25 тысяч рублей.

Средний срок службы газовой плиты в среднем составляет 14 лет. Если при плановой проверке специалисты обнаружат плиту с истекшим сроком годности, жильцам будет выдано предписание о замене или диагностике оборудования в специализированном центре.

В целях безопасности и во избежание штрафов жителям стоит регулярно следить за сроком службы газовых приборов, вовремя осуществлять техобслуживание и не препятствовать проверке оборудования работниками газовых служб.