В Москве открыли барельеф Герою Советского Союза Алексею Волошину

Сегодня в центре Москвы открыли барельеф Герою Советского Союза, полковнику в отставке Алексею Волошину. Бюст офицера установлен на Тверской улице - на стене дома, где знаменитый фронтовик прожил много лет.

На торжественной церемонии сотрудники Росгвардии, а также близкие Волошина вспоминали его жизнь, полную подвигов. Прошёл Великую Отечественную войну - сражался за Сталинград и на Курской дуге, форсировал Днепр.

Продолжил службу и в мирное время. Алексей Волошин - один из немногих офицеров, удостоившихся высших наград сразу двух мировых сверхдержав: СССР, а также "Серебряной звезды " США.