Песков высказался о сроках встречи Путина и Трампа

Итоги сегодняшних переговоров в Эр-Рияде помогут понять, когда возможна встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Пока же такого понимания нет, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Переговоры делегаций России и США проходят сегодня в Эр-Рияде. Обсуждается восстановление экономических связей и урегулирование конфликта на Украине.

Представитель Кремля также заявил журналистам на брифинге, что комплексное урегулирование украинского конфликта невозможно без рассмотрения вопросов общеевропейской безопасности. При этом Россия рассматривает возможное вступление Украины в Европейский союз как суверенное право Киева. В этом случае, в отличие от НАТО, речь идет об экономическом, а не военном объединении, приводит слова Пескова ТАСС.