Саломе Зурабишвили закидали яйцами в аэропорту Тбилиси

В аэропорту Тбилиси устроили не самый радушный прием экс-президенту Грузии Саломе Зурабишвили. Политика закидали яйцами.

Неприятный для бывшего президента инцидент произошел, когда Зурабишвили возвращалась из Германии, где она посетила Мюнхенскую конференцию по безопасности. Активисты подбежали к Зурабишвили и бывшему премьер-министру Георгия Гахарию и бросили яйца.

Как отмечает телекомпания "ТВ Пирвели", это не первый подобный случай в тбилисском аэропорту. Ранее активисты забросали яйцами Гахарию, когда он также возвращался в Грузию из Германии.