Средства российской противовоздушной обороны за сутки сбили 14 реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS. Уничтожено 73 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве добавили, что авиация, ракетные войска и артиллерия группировок ВС России поразили объекты военной аэродромной и энергетической инфраструктуры Украины. Нанесены удары также по местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов. Поражены скопления живой силы и техники противника в 144 районах.

Решительными действиями подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Ямполовка в ДНР. Поражены формирования пяти бригад ВСУ в районах населенных пунктов Луганской и Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 205 военнослужащих, уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня "Град", станция РЭБ и склад боеприпасов.