Собянин вручил награды ветеранам Великой Отечественной войны и участникам СВО

Сегодня, в преддверии Дня защитника Отечества, в столичной мэрии чествовали ветеранов, а также участников спецоперации. Сергей Собянин вручил им награды. 10 ветеранов удостоены юбилейных медалей "80 лет Победы в Великой Отечественной войне". За мужество и самоотверженность при исполнении воинского долга несколько человек отметили Орденами Мужества и Медалью Суворова.

Самого себя Иван Петрович называет сибиряком-таёжником. На фронт ушёл в 1943, в 17 лет. Сначала был артиллеристом-наводчиком, потом перешёл в разведку. В тылу врага добывал сведения о расположении немецких войск, взял в плен 15 "языков". В совершенстве овладел снайперским ремеслом. И сейчас бьёт точно в цель.

"Для нас очень важно, чтобы идущие за нами поколения помнили, какой ценой досталась та нам Победа. Я обращаюсь к вам, молодёжь. Помните о той войне. С этой памятью вы найдёте дорогу верную!" - говорит Иван Лыткин, ветеран ВОВ, полковник в отставке.

Виктор Степанович воевал в 35-м разведывательном дивизионе артиллерийской бригады на 2-м Белорусском фронте. "Мы засекали точки немецкие радистов, передавали артиллерии, артиллерия уничтожала эти точки. Такая система была", - рассказал Виктор Караваев.

Дмитрий Михайлович здесь самый молодой ветеран - ему 91 год. Когда началась война, они со старшей сестрой остались сиротами и оказались в детском доме. А в 1944 году он поступил в Горьковское военное училище, в составе которого принял участие в Параде Победы.

"Вы знаете, нам все до сих пор завидуют. Что нам довелось участвовать в этом Параде. Сейчас наша главная задача - победоносно завершить нашу специальную военную операцию. Она будет иметь такое же значение, не меньшее, как и победа в Великой Отечественной войне", - отметил Дмитрий Епифанов.

Всю жизнь провёл на военной службе. Работал в Генштабе, в отставку вышел в звании полковника. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин вручил ветеранам юбилейные медали в честь 80-летия Великой Победы.

"Президентом учреждены специальные юбилейные медали, которые я сегодня вручу нашим ветеранам войны, труда, узникам лагерей. Людям, которые своей судьбой, своим трудом, своим героизмом положили начало нашей Победе. И в послевоенные годы сделали очень многое для восстановления, создания нашей великой державы", - сказал Собянин.

В Белом зале мэрии, кроме ветеранов ВОВ, труженики тыла, узники концлагерей, участники спецоперации. Всего в столице юбилейные медали получили около 16 тысяч человек. Поздравили их дома, так как большинство этих великих людей ни много ни мало - ровесники века.