Два российских футболиста умерли при странных обстоятельствах: легли спать после тренировки и не проснулись

В Свердловской области скончались футболисты "ПОЗ-Прогресс" Ян и Данил. Спортсменам было 32 и 33 года соответсвенно. Трагедия произошла в Верхней Пышме, где проходит сбор команды.

На тренировке все футболисты чувствовали себя хорошо, никто не жаловался на здоровье. Но на следующий день двое спортсменов были найдены мертвыми. Они легли спать и уже не проснулись.

По данным SHOT, у Яна были проблемы с сердцем. Об этом рассказала его мать. Но Даниил, по словам семьи, был здоров.

Причины трагедии устанавливаются. Предварительно, футболисты скончались от острой сердечной недостаточности. У Яна и Даниила остались жены и дети.