Новый худрук Ленкома: Кабинет останется кабинетом Марка Захарова

Новый художественный руководитель Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова" рассказал, что будет с кабинетом легендарного режиссера. По словам Владимира Панкова, пока открывать музей не планируется.

Обитель легенды "Ленкома" и дальше будет рабочим пространством, пишет mos.ru. "Очень важен один момент — память. Очень к ней уважительно надо относиться. Очень важно, чтобы она шла и развивалась, эта память. И кабинет останется кабинетом Марка Анатольевича Захарова. Здесь мы будем проводить встречи, здесь будут читки, но он будет открыт", — сообщил Панков.

При этом худрук признался, что ему самому отдельная комната для работы практически и не нужна. "Немножко иногда удивляюсь, первые всегда, кого встречаешь, спрашивают, что с кабинетом? Я говорю: успокойтесь. На самом-то деле, мне кабинет не нужен. Мой кабинет — это площадка. Я все время на площадке", — поделился режиссер, признавшись, что в Центре драматургии порой его кабинет используют как гримерку.

Рассказал Панков и о встрече с артистами "Ленкома". Худрук отметил, что она состоится в ближайшие дни. "Я думаю, они нервничают, и я нервничаю. Потому что надо встречаться, и вообще у меня традиция всегда встречаться с глазу на глаз", — признался режиссер.