Предложения Трампа по Украине шокировали евродепутатов

Пункты предложений президента США по урегулированию украинского конфликта опубликовал на своей странице в соцсети X депутат Европарламента Сергей Лагодинский. Евродепутат приводит следующий список, ссылаясь на свои источники.

По данным Лагодинского, документ содержит три пункта. Первый – прекращение огня, второй – проведение выборов на Украине и третий – подписание окончательного соглашения.

Депутат признается, что предложения Трампа его шокировали. По мнению Лагодинского, это означает исполнение всех желаний президента России Владимира Путина. Особенно это относится к пункту о выборах – Лагодинский считает, что это просто подарок Трампа российскому лидеру.