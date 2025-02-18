Обнародовано пророчество старца Ионы Одесского о будущем России

Стало известно, что старец Иона Одесский говорил о будущем России и мира. В своих пророчествах он указал на то, что может спасти мир.

Иона Одесский дожил до 87 лет и умер в 2012 году. Он был духовником Одесского Успенского мужского монастыря. Очевидцы рассказывают, что когда Иона шел в храм, его сопровождали толпы в несколько сотен человек, желающие получить исцеление и духовный совет.

Старец утверждал, что для спасения России от бед необходимо в Москве пройти Крестным ходом. Одесский призывал россиян молиться и верить в Бога. Старец всегда подчеркивал, что Бог знает, как будет лучше. Пока есть праведники, в мире все будет хорошо.

Иона Одесский говорил, что с карты мира исчезнут страны, отступившие от веры, потерявшие традиционные ценности и принявшие сторону зла. Согласно его пророчествам, Америки и некоторых стран Европы не станет, пишет "МК".