ВСУ потеряли за сутки более 200 боевиков в курском приграничье

Подразделениями группировки войск "Север" отразили две контратаки вторгшихся в Курскую область украинских формирований. Нанесено поражение нескольким бригадам ВСУ у населенных пунктов в районе Суджи, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в Сумской области Украины. Потери ВСУ за сутки составили более 220 военнослужащих.

В Минобороны добавили, что уничтожен также танк Leopard производства Германии и два бронетранспортера. Также поражены три самоходные артиллерийские установки, в том числе две САУ "Богдана". Ликвидирован пункт управления беспилотниками и два склада боеприпасов.