В Эр-Рияде завершилась первая сессия российско-американских переговоров

Российская и американская делегации на переговорах в Эр-Рияде завершили первую сессию. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, делегаты перешли к рабочему ланчу.

После него стороны вернутся за стол переговоров в Эр-Рияде на завершающую сессию.

Переговоры делегаций России и США стартовали во вторник в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде. Впервые за несколько лет официальные представители Москвы и Вашингтона собрались за одним столом. Главная цель - попытаться наладить диалог между странами, который был полностью прерван по инициативе предыдущей американской администрации. Также участники встречи планируют обсудить и возможность урегулирования украинского кризиса.